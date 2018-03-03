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Шипулин и Гараничев вошли в состав сборной России на этап КМ в Контиолахти

Спорт
3 марта, 15:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Ранее биатлонисты не были допущены Международным олимпийским комитетом до Игр в Пхёнчхане

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© EPA/HEIKO JUNGE

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские биатлонисты Антон Шипулин и Евгений Гараничев выступят на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов.

Шипулин и Гараничев не были допущены Международным олимпийским комитетом до Игр в Пхёнчхане.

"В состав мужской команды на этап Кубка мира в Контиолахти вошли Шипулин, Гараничев, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Максим Цветков", - сказал Барнашов.

Этап Кубка мира в Контиолахти стартует 8 марта.

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