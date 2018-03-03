Колобков вручил знак заслуженного мастера спорта олимпийской чемпионке Загитовой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министр спорта Павел Колобков вручил российским фигуристам, завоевавшим медали Олимпийских игр в Пхёнчхане, знаки заслуженных мастеров спорта РФ, а также грамоты с благодарностями. Мероприятие прошло во время шоу олимпийцев "Чемпионы Москве" на льду "Мегаспорта".

Почетные знаки заслуженных мастеров спорта РФ вручены олимпийской чемпионке Алине Загитовой, серебряным призерам командного турнира - Михаилу Коляде, Наталье Забияко и Александру Энберту (спортивная пара).

"Сегодня тот редкий вечер, когда удалось собраться всей команде, ведь скоро вы все разъедитесь по разным городам, кто-то на каникулы, кто-то - на сборы, а многие из вас под российским флагом представят нашу страну на чемпионате мира в Милане, - сказал Колобков. - Мы встречались с вами перед началом Олимпиады, обсуждали подготовку к Играм, а сейчас я рад снова видеть вас и лично сказать спасибо за достойное выступление на Играх. Мы гордимся вашими успехами и отличной работой ваших тренеров".

Грамотами с благодарностью министерства спорта РФ награждены серебряные призеры командного турнира - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, а также тренеры сборной - Этери Тутберидзе, Нина Мозер, Александр Жулин.

Российские фигуристы завоевали на Олимпийских играх в Пхёнчхане серебро командного турнира, а также золото и серебро в женском одиночном катании. Чемпионкой Игр-2018 стала 15-летняя Алина Загитова, серебряным призером - Евгения Медведева.