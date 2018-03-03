Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американка Фонтейн получила бронзу ЧМ-2010, которая ранее принадлежала россиянке Черновой

Спорт
3 марта, 21:21 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Награду американке, которая первоначально была четвертой, вручил член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций Виктор Лопес

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хайлис Фонтейн

Хайлис Фонтейн

© EPA/FRANCK ROBICHON

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Американской многоборке Хайлис Фонтейн перед началом вечерней сессии третьего дня зимнего чемпионата мира в Бирмингеме была торжественно вручена бронзовая награда мирового первенства - 2010, которая ранее принадлежала россиянке Татьяне Черновой, уличенной в нарушении антидопинговых правил.

Награду американке, которая первоначально была четвертой, вручил член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций Виктор Лопес. Глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен наградил серебряной медалью ЧМ-2008 словенку Марию Шестак, награда ранее принадлежала гречанке Хрисопии Деветци.

Днем ранее датчанин Йоахим Ольсен и немец Ральф Бартелс получили серебряные награды зимних чемпионатов мира 2006 и 2010 годов соответственно. Ранее эти медали принадлежали белорусскому толкателю ядра Андрею Михневичу, уличенному в нарушении антидопинговых правил.

Смотрите также

CAS отклонил апелляцию российской легкоатлетки Черновой на лишение ее медали ОИ-2008

Золотая медаль ЧМ-2011, которой лишилась легкоатлетка Чернова, вручена британке Эннис-Хилл

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство
2
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева
5
Источник: в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки
6
ЕК: все обязательства по поставкам российского газа в ЕС выполняются в полном объеме
7
Легкоатлеты Софьин и Авдеева получат награды после пересмотра результатов ЧМ-2006 и 2010
Темы дня
Новости партнеров
Реклама