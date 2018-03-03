Американка Фонтейн получила бронзу ЧМ-2010, которая ранее принадлежала россиянке Черновой

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Американской многоборке Хайлис Фонтейн перед началом вечерней сессии третьего дня зимнего чемпионата мира в Бирмингеме была торжественно вручена бронзовая награда мирового первенства - 2010, которая ранее принадлежала россиянке Татьяне Черновой, уличенной в нарушении антидопинговых правил.

Награду американке, которая первоначально была четвертой, вручил член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций Виктор Лопес. Глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен наградил серебряной медалью ЧМ-2008 словенку Марию Шестак, награда ранее принадлежала гречанке Хрисопии Деветци.

Днем ранее датчанин Йоахим Ольсен и немец Ральф Бартелс получили серебряные награды зимних чемпионатов мира 2006 и 2010 годов соответственно. Ранее эти медали принадлежали белорусскому толкателю ядра Андрею Михневичу, уличенному в нарушении антидопинговых правил.