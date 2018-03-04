Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира, нокаутировав Ортиса

ТАСС, 4 марта. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у кубинца Луиса Ортиса техническим нокаутом в 10-м раунде.

Первоначально боксеры должны были встретиться в ноябре прошлого года, но Ортис не прошел допинг-тест и был дисквалифицирован. В допинг-пробе кубинца были найдены следы диуретиков. Тогда Уайлдер провел поединок с канадцем Бермейном Стиверном и выиграл у него нокаутом в 1-м раунде.

Уайлдер отправил Ортиса в нокдаун в 5-м раунде. Но в 7-м уже сам едва не оказался на полу и с трудом продержался до гонга. Проиграв восьмой раунд, американец в девятом перехватил инициативу. А в 10-м Уайлдер дважды отправил кубинца на настил ринга и одержал победу техническим нокаутом.

32-летний Уайлдер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 40 побед, 39 из которых он одержал нокаутом. Американец в седьмой раз защитил титул чемпиона мира. 38-летний Ортис потерпел первое поражение в карьере при 28 победах (24 - нокаутом).

За этот поединок Уайлдер заработал $2,1 млн, Ортис - $500 тыс.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеют британец Энтони Джошуа (Всемирная боксерская ассоциация, WBA и Международная боксерская федерация, IBF) и новозеландец Джозеф Паркер (Всемирная боксерская организация, WBO), которые проведут поединок между собой 31 марта в Кардиффе.