Российский боксер Бивол заявил, что чувствовал себя новичком в поединке с Баррерой

ТАСС, 4 марта. Россиянин Дмитрий Бивол чувствовал себя новичком во время защиты титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг против кубинца Салливана Барреры. Об этом Бивол сказал после поединка в эфире "Первого канала".

Поединок между боксерами прошел в воскресенье в Нью-Йорке и завершился победой Бивола техническим нокаутом в 12-м раунде.

"Почувствовал себя любителем и новичком, мне нужно поработать над собой, - сказал Бивол. - Я пропускал некоторые удары, Баррера показал мне много моих ошибок, в первых раундах я передержал себя и был слишком скован, делал много лишних вещей. В 12-м раунде я понял, что терять нечего и решил отдать все силы, я считаю что у меня есть все, чтобы стать одним из лучших, я хочу драться с лучшими, не буду скрываться ни от кого из соперников".

В послужном списке Бивола теперь 13 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения. Баррера потерпел второе поражение при 21 победе (14 - нокаутом).