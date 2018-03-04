Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боксер Бивол заявил, что чувствовал себя новичком в поединке с Баррерой

Спорт
4 марта, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В воскресенье в Нью-Йорке россиянин защитил титул, победив кубинца техническим нокаутом в 12-м раунде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Бивол и Салливан Баррера

Дмитрий Бивол и Салливан Баррера

© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 4 марта. Россиянин Дмитрий Бивол чувствовал себя новичком во время защиты титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг против кубинца Салливана Барреры. Об этом Бивол сказал после поединка в эфире "Первого канала".

Смотрите также
Сергей Ковалев и Игорь Михалкин (слева направо)

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, выиграв у Игоря Михалкина

Поединок между боксерами прошел в воскресенье в Нью-Йорке и завершился победой Бивола техническим нокаутом в 12-м раунде.

"Почувствовал себя любителем и новичком, мне нужно поработать над собой, - сказал Бивол. - Я пропускал некоторые удары, Баррера показал мне много моих ошибок, в первых раундах я передержал себя и был слишком скован, делал много лишних вещей. В 12-м раунде я понял, что терять нечего и решил отдать все силы, я считаю что у меня есть все, чтобы стать одним из лучших, я хочу драться с лучшими, не буду скрываться ни от кого из соперников".

В послужном списке Бивола теперь 13 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения. Баррера потерпел второе поражение при 21 победе (14 - нокаутом).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори
2
Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"
3
Керлингистка Моисеева удивлена включению Сидоровой в состав ее команды на ЧМ
4
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"
5
В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву
6
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
7
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама