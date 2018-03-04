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Эксперт: поединок с боксером Михалкиным стал качественным спаррингом для Ковалева

Спорт
4 марта, 14:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В воскресенье Ковалев победил Михалкина техническим нокаутом, защитив титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский боксер Сергей Ковалев, защитивший титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в поединке с россиянином Игорем Михалкиным, провел качественный спарринг в данном бое. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира Дмитрий Пирог.

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Сергей Ковалев и Игорь Михалкин (слева направо)
© AP Photo/Adam Hunger

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, выиграв у Игоря Михалкина

В воскресенье Ковалев победил Михалкина техническим нокаутом, защитив титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг. Бой завершился в седьмом раунде.

"Мне понравился бой Ковалева. Соперник у него был с большим любительским опытом, но не самый опасный, у Игоря были победы над серьезными соперниками, но у него нет ярко выраженного нокаутирующего удара. Михалкин является левшой, у него длинные руки, и к нему тяжело подобрать дистанцию и подстроиться. У Сергея я увидел комбинационный бокс, он не стал делать акцент на тяжелых ударах, а сделал упор на комбинационные атаки, очень комфортно себя чувствовал, мало пропускал", - сказал Пирог.

"Этот бой мне показался качественным спаррингом. Я увидел полное доминирование Сергея, который, как мне кажется, не находится на закате карьеры, а пытается меняться и стремится улучшить свои боксерские навыки", - добавил эксперт.

Ковалев впервые защитил пояс, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над украинцем Вячеславом Шабранским. В послужном списке Ковалева теперь 32 победы (28 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

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