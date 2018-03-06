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Биатлонист Малышко заменит Логинова в составе сборной России на этапе КМ в Контиолахти

Спорт
6 марта, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Логинов не выступит на соревнованиях из-за проблем с оформлением документов для выезда за рубеж

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Дмитрий Малышко

Дмитрий Малышко

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 6 марта. Дмитрий Малышко заменит Александра Логинова в составе команды России на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Логинов не выступит на соревнованиях из-за проблем с оформлением документов для выезда за рубеж. Планируется, что спортсмен выступит на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Увате и Ханты-Мансийске, а также на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.

В заявку мужской команды, помимо Малышко, включены Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

В текущем сезоне 30-летний Малышко не участвовал в гонках Кубка мира. На этапах Кубка IBU спортсмен однажды одержал победу и один раз стал серебряным призером.

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта. В рамках соревнований пройдут спринтерские гонки, масс- старты, одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.

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