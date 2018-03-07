РФС разрешил "СКА-Хабаровску" зарегистрировать нападающего Канунникова

ТАСС, 7 марта. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил "СКА-Хабаровску" зарегистрировать нападающего Максима Канунникова вне регистрационного периода. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание комитета РФС по статусу игроков состоялось 7 марта в Доме футбола. Комитет разрешил "СКА-Хабаровску" внести Канунникова в заявочные листы для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при преставлении всех надлежащих документов, необходимых для регистрации игрока.

Также комитет отказал "СКА-Хабаровску" в пересмотре решения об отказе регистрировать ивуарийского нападающего Мохамеда Конате вне регистрационного периода.

"СКА-Хабаровск" выступает в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Второй регистрационный период в текущем сезоне РФПЛ начался 23 января 2018 года и завершился в полночь 22 февраля.

Канунников 2 марта расторг контракт с казанским "Рубином", за который он выступал с 2014 года. За "Рубин" нападающий провел 108 матчей и забил 21 гол.