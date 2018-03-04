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"СКА-Хабаровск" уступил "Тосно", потерпев седьмое поражение подряд в чемпионате России

Спорт
4 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Единственный гол на 69-й минуте забил полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов

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Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 4 марта. "СКА-Хабаровск" проиграл "Тосно" из Ленинградской области со счетом 0:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный гол на 69-й минуте забил полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов.

В декабре 2017 года руководство "СКА-Хабаровска" назначило на пост главного тренера команды Рината Билялетдинова, который сменил Алексея Поддубского. Матч с "Тосно" стал для хабаровской команды первым в чемпионате России под руководством Билялетдинова.

"СКА-Хабаровск" потерпел поражение в Российской футбольной премьер-лиге в седьмой игре подряд. Последний раз в чемпионате России хабаровчане побеждали 30 сентября 2017 года, тогда на своем поле был обыгран "Ростов" (2:1).

"Тосно" занимает 12-е место в таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 21 матче. "СКА-Хабаровск" идет на последнем месте, в активе команды 12 очков.

В следующем матче 10 марта "Тосно" на своем поле примет казанский "Рубин". "СКА-Хабаровск" 11 марта на выезде сыграет с московским "Спартаком".

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