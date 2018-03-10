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Первые награды в биатлоне и горных лыжах будут разыграны на Паралимпийских играх

Спорт
10 марта, 0:13 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Среди сидячих спортсменов на старт выйдут выступающие в статусе нейтральных паралимпийцев россиянки Акжана Абдикаримова, Наталья Кочерова, Мария Зайнуллина, Ирина Гуляева и Надежда Федорова

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Факелоносец во время церемонии открытия XII Паралимпийских зимних игр на Олимпийском стадионе

Факелоносец во время церемонии открытия XII Паралимпийских зимних игр на Олимпийском стадионе

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Двенадцать комплектов медалей будут разыграны в субботу в первый соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Определятся чемпионы в биатлоне и горнолыжном спорте, пройдут первые матчи соревнований по следж-хоккею и керлингу на колясках.

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Паралимпийские игры стартовали смело, решительно и вдохновенно

В биатлоне начиная с 04:00 мск пройдут спринтерские гонки. Мужчины будут соревноваться на дистанции 7,5 км, женщины - 6 км в трех категориях: для слабовидящих спортсменов, а также для участников, проходящих дистанцию стоя (с частичной или полной потерей по меньшей мере одной конечности) и сидя на различных модификациях инвалидных колясок.

Среди сидячих спортсменов на старт выйдут выступающие в статусе нейтральных паралимпийцев в категории "сидя" россиянки Акжана Абдикаримова, Наталья Кочерова, Мария Зайнуллина, Ирина Гуляева и Надежда Федорова. В соревнованиях спортсменов в категории "стоя" выступят Юлия Михеева, Наталья Братюк, Анна Миленина и Екатерина Румянцева, тогда как Михалина Лысова (ведущий - Алексей Иванов), Екатерина Мошковская и Мария Галицына (ведущий - Максим Пирогов) поборются за медали в категории спортсменов с нарушениями зрения.

Анна Миленина-Бурмистрова побеждала еще на Паралимпиаде в Турине в 2006 году, тогда как Михалина Лысова является четырехкратной паралимпийской чемпионкой, первую золотую награду выиграв в Ванкувере восемь лет назад - в лыжной эстафете. Как и многие другие участники Паралимпийских игр, Лысова выступает как в биатлоне, так и лыжных гонках.

В мужском биатлоне в Пхёнчхане российские паралимпийцы не представлены.

Бугаев выходит на старт

В горнолыжном спорте пройдут соревнования в скоростном спуске у мужчин и женщин в трех категориях. Первый старт будет дан в 03:30 мск, в этой горнолыжной дисциплине заявлена Мария Папулова (класс "стоя"), тогда как у мужчин выступит Иван Францев с ведущим Германом Аграновским (среди спортсменов с нарушением зрения), Александр Алябьев, Алексей Бугаев и Алексей Микушин (класс "стоя"). Алексей Бугаев в 16-летнем возрасте завоевал пять медалей на Паралимпиаде в Сочи, в том числе и золото в комбинации и слаломе, тогда как в скоростном спуске он стал вторым.

В скоростном спуске в Пхёнчхане выступят и другие герои Паралимпиады в Сочи - словачка Генриетта Фаркашова (класс слабовидящих паралимпийцев), победившая в пяти дисциплинах в классе "сидя" немка Анна Шаффельхубер, а также четырехкратная чемпионка Сочи в классе "стоя" Мари Боше из Франции. В мужском турнире заявлены победители сочинской Паралимпиады испанец Хон Сантакана, словак Якуб Крако и канадец Мак Марку (категория слабовидящих), японец Акира Кано (категория "сидя"), а также двукратный паралимпийский чемпион в категории "стоя" австриец Маркус Зальхер.

Российские керлингисты на колясках проведут первые два матча предварительной стадии. В 08:35 они сыграют с соперниками из Германии, в 13:35 - Южной Кореи. В соревнованиях по керлингу на колясках участвуют смешанные команды, выступающую в нейтральном статусе российскую команду возглавляет скип Константин Курохтин, в состав также вошли Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

На предварительной стадии соперниками российских керлингистов также будут команды Великобритании, Канады, Китая, Норвегии, Словакии, США, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

В первый день соревнований по следж-хоккею, где российские паралимпийцы не участвуют, сыграют команды Норвегии и Италии, Канады и Швеции (группа А), а также Южной Кореи и Японии (группа В).

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