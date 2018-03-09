Паралимпийские игры стартовали смело, решительно и вдохновенно

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 марта. /ТАСС/. Церемония открытия Паралимпийских игр - 2018 состоялась на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Несмотря на достаточно холодную погоду (минус 2 градуса) и высокую влажность (94 процентов), арена, вмещающая 35 тысяч зрителей, была заполнена примерно на три четверти. Организаторы, как и ровно месяц назад во время церемонии открытия Олимпиады, позаботились о зрителях. Каждому был вручен набор из пледа, шапки, согревающих пакетов и непродуваемого пончо.

Церемония открылась перфомансом корейских музыкантов на традиционных барабанах bin-ryu, который символизировало сердцебиение спортсменов. В использовании этого инструмента организаторы заключили и сакральный смысл - с древних времен в этой стране именно такой инструмент использовался в приветственной церемонии. По окончании первой части представления, названного "Let’s Move", начался парад атлетов.

Шествие по традиции открыла сборная Греции. Остальные страны шли в алфавитном порядке, но при определении очередности организаторы руководствовались южнокорейским алфавитом. Российские спортсмены, которые здесь будут выступать под паралимпийским флагом, вышли 37-ми - после сборной Китая и перед командой Чехии.

На арену вышли 36 россиян, в том числе звезды Игр в Ванкувере и Сочи - чемпионы Паралимпиады в Сочи Александра Францева и Валерий Редкозубов (оба - горнолыжный спорт слепых), двукратная чемпионка Паралимпийских игр - 2010 Мария Иовлева (лыжные гонки и биатлон спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Флаг Международного паралимпийского комитета (МПК), с которым прошли россияне, нес южнокорейский волонтер Ли Ён Су. На Паралимпиаде 2014 года в Сочи российский флаг нес Редкозубов.

Перед началом церемонии он рассказал, что выступление под паралимпийским флагом российских спортсменов мотивирует еще сильнее. "Если кто-то думает, что участие в Играх под паралимпийским флагом сломает нас психологически, то ошибается. Для меня все наоборот", - сказал Редкозубов.

Паралимпиада 2018 года станет рекордной по количеству участников - 567 спортсменов из 49 стран, причем Грузия, Таджикистан и КНДР будут представлены впервые. За день до старта представители КНДР и страны-организатора отказались от предложения Международного паралимпийского комитета пройти на параде атлетов вместе, как на Олимпиаде месяц назад, посчитав, что так будет лучше для обеих сторон. При этом спортсменов КНДР на трибунах встретили очень тепло.

Мечты сбываются

По окончании парада участников стартовала вторая часть представления "Мечты сбываются", главной героиней которой стала слепая девочка Со Юн. Она начала рисовать картинки, которые стали оживать на глазах зрителей свои мечты, - животных, звезд, людей. После чего отправилась на лодке по реке паралимпийской мечты, спев проникновенную песню под соответствующим названием "Песня мечты".

Пришло время официальным речам, первым на трибуну вышел председатель оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады Ли Хи Бом, затем президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

"Мечты станут реальностью здесь, в Пхёнчхане, без мечты надежды недостаточно. Паралимпийские спортсмены воплотят свои мечты в реальность, будут совершать подвиги, о которых некоторые даже не смеют мечтать", - сказал Парсонс. Он отметил, что на глазах у всего мира Международный паралимпийский комитета (МПК) продолжит борьбу за чистый спорт. А также поблагодарил за поддержку президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, приехавшего по случаю церемонии открытия Паралимпийских игр в Южную Корею.

Открытыми Игры объявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Третья часть представления по замыслу организаторов продемонстрировала гостям Паралимпиады новый мир, в котором сосуществуют люди, движимые вдохновением. В этом мире нет различий между людьми с большими или меньшими возможностями, но признается их индивидуальность. Под небом Пхёнчхана раскрылись четыре лепестка цветка, которые стали символом смелости, решительности, вдохновения и равенства.

Апофеозом церемонии открытия стало зажжение огня Паралимпиады. Эстафета огня стартовала в Сеуле 3 марта с церемонии объединения факелов из пяти городов Южной Кореи. С момента старта он побывал во всех городах провинции Канвондо, где пройдут Игры, его пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км.

Каждый этап проноса факела на стадионе имел определенное идеологическое значение. Факелоносцы Чхве Бок (Южная Корея) и Ма Лю Чхоль (КНДР) символизировали сосуществование идеологий, южнокорейская спортсменка Со По Нами и ее канадский тренер Каспар Вирц олицетворяли собой сосуществование людей из разных стран мира.

Сосуществование поколений символизировали отец и сын Пак Ын Чон и Пак Чи Хун, символами единения здоровых от природы людей и людей с ограниченными возможностями (нарушение зрения) стали Лян Чжэ Лим (спортсмен) и Ко Ын Сори (спортсмен-ведущий). Хоккеист Хан Мин Со стал предпоследним факелоносцем, ему была отведена роль символа стремления к мечте. Он использовал альпинистское снаряжение для подъема к финальному участку эстафеты.

Зажгли огонь Со Cун Сок (керлинг на колясках) и Ким Ын Чон (керлинг), они символизировали сосуществование паралимпийского и олимпийского движений. Во время зажжения огня цветок, сложивший лепестки, превратился в луну, после чего все участники церемонии стали свидетелями "Танца лунного света".

Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в Пхёнчхане 18 марта.