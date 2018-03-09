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Редкозубов считает, что участие в Играх-2018 под паралимпийским флагом добавит мотивации

Спорт
9 марта, 15:46 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 9, марта. /ТАСС

По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Паралимпиаде выступят под паралимпийским флагом

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Российские спортсмены на церемонии открытия Паралимпийских игр в Пхёнчхане

Российские спортсмены на церемонии открытия Паралимпийских игр в Пхёнчхане

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 марта. /ТАСС/. Участие в Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане под паралимпийским флагом еще сильнее мотивирует российских спортсменов. Такое мнение высказал двукратный паралимпийский чемпион 2014 года в горных лыжах россиянин Валерий Редкозубов, слова которого приводит оргкомитет Паралимпийских игр.

"Если кто-то думает, что участие в Играх под паралимпийским флагом сломает нас психологически, то ошибается. Для меня все наоборот, это еще больше мотивирует меня к победе", - сказал Редкозубов.

"Взгляд на вещи помогает мне в жизни всегда быть энергичным, никогда не сердиться и всегда продолжать идти вперед. Раньше я был невероятно ревнив к профессиональным спортсменам, которые делают свою любимую работу, за которую им платят. Для меня это было всегда чем-то вроде фантазии, но тем не менее я счастлив", - добавил спортсмен.

По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Паралимпиаде выступят под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане будут состязаться 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.

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