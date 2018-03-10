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Финская биатлонистка Мякяряйнен заявила, что выступит на этапе Кубка мира в Тюмени

Спорт
10 марта, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Ранее сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе, также в соревнованиях в Тюмени не выступит олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон

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Кайса Мякяряйнен

Кайса Мякяряйнен

© EPA/KERSTIN JOENSSON

ТАСС, 10 марта. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен подтвердила свое участие на заключительном этапе Кубка мира текущего сезона, который пройдет в Тюмени. Слова спортсменки приводит портал Yle.

"Когда идет борьба за победу в общем зачете, не думаю, что у кого-то есть более важная цель. Мы выступаем там, где Международный союз биатлонистов решает проводить соревнования", - сказала Мякяряйнен.

Ранее сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе, также в соревнованиях в Тюмени не выступит олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон.

В текущем сезоне Мякяряйнен лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 623 очка. Она опережает ближайшую преследовательницу Анастасию Кузьмину из Словакии на 35 очков.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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