Финская биатлонистка Мякяряйнен заявила, что выступит на этапе Кубка мира в Тюмени

ТАСС, 10 марта. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен подтвердила свое участие на заключительном этапе Кубка мира текущего сезона, который пройдет в Тюмени. Слова спортсменки приводит портал Yle.

"Когда идет борьба за победу в общем зачете, не думаю, что у кого-то есть более важная цель. Мы выступаем там, где Международный союз биатлонистов решает проводить соревнования", - сказала Мякяряйнен.

Ранее сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе, также в соревнованиях в Тюмени не выступит олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон.

В текущем сезоне Мякяряйнен лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 623 очка. Она опережает ближайшую преследовательницу Анастасию Кузьмину из Словакии на 35 очков.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.