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Российский дзюдоист Могушков завоевал серебро на этапе Гран-при в Марокко

Спорт
10 марта, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В решающей схватке россиянин уступил Билалу Чилоглу из Турции

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ТАСС, 10 марта. Россиянин Муса Могушков стал вторым на этапе Гран-при по дзюдо в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходят в Марокко.

В решающей схватке Могушков уступил Билалу Чилоглу из Турции, бронзовые медали завоевали казахстанец Бекадил Шаимерденов и немец Энтони Зинг.

Еще один россиянин Хасан Халмурзаев стал третьим в весовой категории до 81 кг, победу одержал Ведат Албайкар из Турции. Ранее Ирина Долгова победила в весовой категории до 48 кг среди женщин.

Соревнования завершатся в воскресенье.

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