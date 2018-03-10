Российский дзюдоист Могушков завоевал серебро на этапе Гран-при в Марокко

ТАСС, 10 марта. Россиянин Муса Могушков стал вторым на этапе Гран-при по дзюдо в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходят в Марокко.

В решающей схватке Могушков уступил Билалу Чилоглу из Турции, бронзовые медали завоевали казахстанец Бекадил Шаимерденов и немец Энтони Зинг.

Еще один россиянин Хасан Халмурзаев стал третьим в весовой категории до 81 кг, победу одержал Ведат Албайкар из Турции. Ранее Ирина Долгова победила в весовой категории до 48 кг среди женщин.

Соревнования завершатся в воскресенье.