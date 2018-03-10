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Российские фехтовальщики завоевали два серебра в командном турнире на ЧЕ среди юниоров

Спорт
10 марта, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Соревнования завершатся 11 марта

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ТАСС, 10 марта. Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в Сочи.

В женском турнире шпажисток россиянки Марина Кесаева, Екатерина Тарасова, Кристина Ясинская и Анастасия Солдатова в решающем матче уступили итальянкам со счетом 42:45, бронза у команды Франции.

В мужском турнире саблистов Анатолий Костенко, Константин Лоханов, Марк Степанов и Владислав Поздняков в финале проиграли сборной Франции со счетом 39:45, бронзовые медали завоевали немцы.

Соревнования завершатся 11 марта.

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