Российские фехтовальщики завоевали два серебра в командном турнире на ЧЕ среди юниоров

ТАСС, 10 марта. Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в Сочи.

В женском турнире шпажисток россиянки Марина Кесаева, Екатерина Тарасова, Кристина Ясинская и Анастасия Солдатова в решающем матче уступили итальянкам со счетом 42:45, бронза у команды Франции.

В мужском турнире саблистов Анатолий Костенко, Константин Лоханов, Марк Степанов и Владислав Поздняков в финале проиграли сборной Франции со счетом 39:45, бронзовые медали завоевали немцы.

Соревнования завершатся 11 марта.