Российская лыжница Галицына сошла с дистанции на Паралимпиаде из-за проблем с ногами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Марина Галицына не смогла финишировать в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде из-за сведенных от усталости ног. Об этом журналистам сообщил старший тренер российских спортсменов с нарушением зрения Алексей Копытин.

"У Марины свело ноги, видимо, от усталости, поэтому она не смогла финишировать", - сообщил Копытин.

С самого старта Галицына шла на третьей позиции в гонке, на отсечке 9,28 км она занимала третье место, проигрывая лидеру 1 минуту 5 секунд. На следующей отсечке (13,72 км) она уже уступала 5 минут 2,8 секунды.

Бронзовым призером на этой дистанции стала Михалина Лысова вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. 25-летняя россиянка преодолела дистанцию за 52 минуты 29,2 секунды. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко, показавшая время 49 минут 11,7 секунды и опередившая Лысову на 3 минуты 17,5 секунды, второй стала украинка Оксана Шишкова (отставание 7,8 секунды). Другая российская спортсменка Екатерина Мошковская со спортсменом-ведущим Артемом Нориным заняла седьмое место (+9.32,2).

Игры-2018, на которых российские спортсмены выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России, завершатся 18 марта.