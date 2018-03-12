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Российская лыжница Галицына сошла с дистанции на Паралимпиаде из-за проблем с ногами

Спорт
12 марта, 8:15 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, марта. /ТАСС

Большую часть гонки на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения россиянка шла на третьем месте

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Марина Галицына

Марина Галицына

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Марина Галицына не смогла финишировать в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде из-за сведенных от усталости ног. Об этом журналистам сообщил старший тренер российских спортсменов с нарушением зрения Алексей Копытин.

"У Марины свело ноги, видимо, от усталости, поэтому она не смогла финишировать", - сообщил Копытин.

С самого старта Галицына шла на третьей позиции в гонке, на отсечке 9,28 км она занимала третье место, проигрывая лидеру 1 минуту 5 секунд. На следующей отсечке (13,72 км) она уже уступала 5 минут 2,8 секунды.

Бронзовым призером на этой дистанции стала Михалина Лысова вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. 25-летняя россиянка преодолела дистанцию за 52 минуты 29,2 секунды. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко, показавшая время 49 минут 11,7 секунды и опередившая Лысову на 3 минуты 17,5 секунды, второй стала украинка Оксана Шишкова (отставание 7,8 секунды). Другая российская спортсменка Екатерина Мошковская со спортсменом-ведущим Артемом Нориным заняла седьмое место (+9.32,2).

Игры-2018, на которых российские спортсмены выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России, завершатся 18 марта.

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