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"СКА-Нефтяник" победил "Байкал-Энергию" во втором матче 1/2 финала ЧР по бенди

Спорт
13 марта, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу хабаровского клуба

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ТАСС, 13 марта. Хабаровский "СКА-Нефтяник" со счетом 8:3 одержал победу над иркутским клубом "Байкал-Энергия" во втором полуфинале чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Хабаровске.

В составе хозяев голами отметились Артем Бондаренко (19, 22, 72-я минуты), Олег Толстихин (25), Алексей Ничков (28), Александр Антипов (60), Юрий Шардаков (63) и Максим Ишкельдин (88). За гостей отличились Антон Шевцов (55), Павел Дубовик (56) и Александр Егорычев (83).

В первом матче полуфинальной серии "СКА-Нефтяник" обыграл иркутскую команду со счетом 12:1. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу хабаровского клуба.

Следующий матч пройдет 16 марта в Иркутске.

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