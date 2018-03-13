IBSF опубликовала календарь этапов Кубка мира на следующий сезон

ТАСС, 13 марта. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обнародовала календарь этапов Кубка мира на сезон-2018/19. Календарь опубликован на официальном сайте организации.

Этапы Кубка мира пройдут в Сигулде (Латвия, 3-6 декабря), Винтерберге (Германия, 10-16 декабря), Альтенберге (Германия, 31 декабря - 6 января), Кёнигзее (Германия, 7-13 января), Инсбруке (Австрия, 14-20 января), Санкт-Морице (Швейцария, 21-27 января), Лейк-Плэсиде (США, 11-17 января), Калгари (Канада, 18-24 февраля).

Сочи в очередной раз не примет этап Кубка мира. Сочи не проводил этапы Кубка мира с февраля 2015 года. В марте 2017-го было объявлено, что российский этап не будет проводиться в олимпийском сезоне в связи с его короткой продолжительностью и географическом удалении места соревнований от центра Европы. В декабре 2016 года стало известно, что планировавшийся в 2017 года чемпионат мира в Сочи перенесен по решению IBSF.

Как в марте заявил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, Международная федерация бобслея и скелетона в ближайшие годы хочет провести этап Кубка мира в Сочи.

В феврале официальный представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Мэгги Дюранд в ответ на запрос ТАСС сообщила, что в связи с поправками, внесенными в кодекс организации с ноября 2017 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA.

Таким образом, Россия не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований из-за текущего статуса РУСАДА, которое в ноябре 2015 года было признано несоответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании Совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА. В начале февраля глава WADA Крейг Риди заявил, что надеется на восстановление РУСАДА в правах спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады в Пхёнчхане, которая завершилась 25 февраля.