Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Севилья" победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Спорт
14 марта, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Испанская команда пробилась в четвертьфинал турнира впервые с 1958 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью

©  EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 14 марта. Испанская "Севилья" со счетом 2:1 обыграла английский "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

В составе гостей голы забил Виссам Бен Йеддер (74-я и 78-я минуты), у хозяев отличился Ромелу Лукаку (84). Первая встреча в Испании завершилась вничью со счетом 0:0.

"Севилья" вышла в четвертьфинал турнира во второй раз в истории, до этого испанцы играли в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов в 1958 году.

Соперник "Севильи" по четвертьфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая пройдет 16 марта. Ранее в 1/4 финала вышли английские клубы "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

Смотрите также

"Рома" обыграла "Шахтер" и пробилась в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов

"Барселона" сыграет с "Челси" в матче футбольной Лиги чемпионов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Биография Олега Табакова
5
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
6
Дональд Трамп произвел перестановки на ключевых постах в своем кабинете
7
Умер соратник Березовского Николай Глушков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама