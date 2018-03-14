"Севилья" победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 14 марта. Испанская "Севилья" со счетом 2:1 обыграла английский "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

В составе гостей голы забил Виссам Бен Йеддер (74-я и 78-я минуты), у хозяев отличился Ромелу Лукаку (84). Первая встреча в Испании завершилась вничью со счетом 0:0.

"Севилья" вышла в четвертьфинал турнира во второй раз в истории, до этого испанцы играли в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов в 1958 году.

Соперник "Севильи" по четвертьфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая пройдет 16 марта. Ранее в 1/4 финала вышли английские клубы "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".