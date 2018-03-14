"Рома" обыграла "Шахтер" и пробилась в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 14 марта. Итальянская "Рома" со счетом 1:0 обыграла украинский "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу и вышла в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Риме на Олимпийском стадионе.

Гол на 52-й минуте забил боснийский форвард Эдин Джеко. На 79-й минуте с поля был удален защитник гостей Иван Ордец.

Первый матч, который прошел в Харькове, завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды, "Рома" прошла в следующую стадию за счет гола, забитого на выезде.

Соперник "Ромы" по четвертьфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая пройдет 16 марта. Ранее в 1/4 финала вышли английские клубы "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".