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Семенкина: Миленина завоевала золото в спринте на Паралимпиаде за счет везения и опыта

Спорт
14 марта, 10:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

Основатель Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области отметила, что Милениной спринт всегда дается хуже

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Победа россиянки Анны Милениной в лыжном спринте классическим стилем в категории "стоя" на Паралимпиский играх в Пхёнчхане продиктована опытом спортсменки и отсутствием на дистанции трехкратной чемпионки Паралимпиады Екатерины Румянцевой. Таким мнением с ТАСС поделилась основатель Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области Людмила Семенкина.

"Екатерина Румянцева сегодня не попала в финал, у нее очень большой коэффициент побед, поэтому Ане в этом плане повезло. Также она грамотно распределила силы по дистанции, шла все время последняя, а за 500 метров до финиша прибавила. Интересно и то, что Миленина бегает длинные дистанции, спринт ей хуже дается, но все хорошо, что хорошо кончается", - сказала она.

Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км. Она является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым. Россиянка является 11-кратной чемпионкой мира.

Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом почета.

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