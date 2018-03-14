Тарханов: поле во время матча "Урал" - "Локомотив" было мягким и ровным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Газон "СКБ-Банк Арены" в Екатеринбурге, где в понедельник прошел матч 22-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и московским "Локомотивом" (0:2), был достаточно мягким и ровным. Такое ТАСС высказал главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

Матч "Урал" - "Локомотив" находился под угрозой переноса в связи с неудовлетворительным состоянием газона на "СКБ-Банк Арене". Комиссия Российской футбольной премьер- лиги, посетившая арену 7 марта, рекомендовала проводить игру при плотности травяного покрова 75-80%, хотя на день проверки его плотность составляла 15-20%. В понедельник, непосредственно перед матчем, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что доля качественного травяного покрова на стадионе составляет 20%.

"Травы [на газоне] было мало, но он [газон] был очень ровный. Антон Миранчук (полузащитник московского "Локомотива" - прим. ТАСС) сказал, что поле было ровное, не мешало играть. Травмы есть, когда жесткое искусственное покрытие. Поле было достаточно мягкое, ровное, даже когда его чуть-чуть взрыхляли", - сказал Тарханов.

В турнирной таблице "Локомотив" сохранил первое место, набрав 49 очков. "Урал" с 25 очками идет 11-м.