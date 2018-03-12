Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Локомотив" победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
12 марта, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Московский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл "Урал" из Екатеринбурга в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Голы забили Антон Миранчук (11-я минута) и Мануэл Фернандеш (15-я минута, с пенальти). В игре первого круга между этими командами "Локомотив" победил со счетом 2:1. Железнодорожники не проигрывают на протяжении девяти матчей подряд, последний раз команда уступила в середине октября в гостях "Уфе" (0:1).

Ранее председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков заявил, что матч "Урал" - "Локомотив" нужно переносить, если поле не будет соответствовать требованиям РФПЛ, однако специальная комиссия решила провести встречу по расписанию.

В турнирной таблице "Локомотив" сохранил первое место, набрав 49 очков. "Урал" с 25 очками идет 11-м.

В следующем матче "Локомотив" 1 апреля на выезде сыграет с пермским "Амкаром", "Урал" 17 марта в гостях встретится со "СКА-Хабаровском".

{{table.caption}}

{{table.header['cell'+$index]}}
{{row['cell'+$index]}}

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
2
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"
7
"Величайший актер современности": не стало Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама