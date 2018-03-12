"Локомотив" победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 12 марта. Московский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл "Урал" из Екатеринбурга в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Голы забили Антон Миранчук (11-я минута) и Мануэл Фернандеш (15-я минута, с пенальти). В игре первого круга между этими командами "Локомотив" победил со счетом 2:1. Железнодорожники не проигрывают на протяжении девяти матчей подряд, последний раз команда уступила в середине октября в гостях "Уфе" (0:1).

Ранее председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков заявил, что матч "Урал" - "Локомотив" нужно переносить, если поле не будет соответствовать требованиям РФПЛ, однако специальная комиссия решила провести встречу по расписанию.

В турнирной таблице "Локомотив" сохранил первое место, набрав 49 очков. "Урал" с 25 очками идет 11-м.

В следующем матче "Локомотив" 1 апреля на выезде сыграет с пермским "Амкаром", "Урал" 17 марта в гостях встретится со "СКА-Хабаровском".

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