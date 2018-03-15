Российские керлингисты на колясках сыграют в четверг два матча на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /ТАСС/. Соревнования по керлингу на колясках и следж-хоккею состоятся в четверг в шестой соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Российские керлингисты на колясках проведут заключительные матчи групповой стадии - против команд Швейцарии и Швеции.

Ввиду переноса горнолыжных соревнований в слаломе на 17 и 18 марта медали в очередной день Паралимпиады разыграны не будут. Главными событиями четверга станут заключительные сессии в смешанном турнире по керлингу на колясках, где команда нейтральных паралимпийских атлетов во главе со скипом Константином Курохтиным в 03:35 мск сыграет с командой Швейцарии, а в 08:35 - Швеции.

У российских керлингистов после девяти сыгранных сессий четыре победы, они делят седьмое место со сборной Германии. У китайской сборной, уже гарантировавшей себе место в полуфинале, восемь побед, семь раз выиграли команды Канады и Южной Кореи, по пять побед у команд Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Даже две победы не гарантируют российским керлингистам выход в полуфинал - необходимо будет дождаться осечек конкурентов, прежде всего из Норвегии и Великобритании.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов в Пхёнчхане выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков. Четыре года назад Романов и Шевченко выступали на Паралимпиаде в Сочи в составе сборной России во главе со скипом Андреем Смирновым, завоевав серебряные медали.

В следж-хоккее определятся финалисты

В четверг также состоятся полуфиналы в турнире по следж-хоккею, где также участвуют смешанные команды. В 06:00 мск сборная Канады сыграет с хозяевами из Южной Кореи, в 14:00 хоккеисты США встретятся с итальянцами. Сборные Канады и США являются главными фаворитами соревнований по следж-хоккею, на групповой стадии они одержали по три победы с общим счетом 63:0.

После пяти дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских паралимпийцев 17 медалей - шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовых. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе "стоя") и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды завоевали Анна Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс "стоя"), Марта Зайнуллина (класс "сидя") и Михалина Лысова, бронза - у Ирины Гуляевой (класс "сидя").

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Милениной также серебряная медаль, Лысовой - серебряная и бронзовая, Зайнуллиной - бронзовая. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс "стоя"), бронза - Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).