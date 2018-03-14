Российские паралимпийцы завоевали в среду четыре медали на Играх в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы завоевали в среду четыре медали в лыжных гонках и горнолыжном спорте на проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Играх. Первое золото на нынешней Паралимпиаде завоевала лыжница Анна Миленина, очередные медали выиграли Михалина Лысова и Марта Зайнуллина, а также горнолыжник Алексей Бугаев. Два поражения потерпели керлингисты на колясках команды скипа Константина Курохтина.

В лыжном спорте в среду состоялись спринтерские гонки классическим стилем - у мужчин на 1,5 км, женщин - 1,1 км. В категории "стоя" в финале опередила соперниц 31-летняя Анна Миленина, которая в спринте победила и четыре года назад в Сочи. В Пхёнчхане в трех предыдущих лыжных и биатлонных гонках Миленина выигрывала серебро, уступая Екатерине Румянцевой. Однако Румянцева на сей раз не сумела выйти даже в финал.

"Сегодня сошлись звезды, удача была на моей стороне, и все получилось, - сказала Миленина. - Огромное спасибо хочу сказать бригаде смазчиков, лыжи мне помогли. Если честно, не ожидала от спринта даже попадания в призеры".

Второе место в финале заняла норвежка Вилде Нильсен, третьей стала Натали Уилки из Канады. Еще одна российская лыжница Наталья Братюк также выбыла из борьбы в полуфинале, тогда как Юлия Михеева не сумела пройти квалификацию.

В классе для слабовидящих спортсменов Михалина Лысова (ведущий - Алексей Иванов) в финале уступила лишь белоруске Светлане Саханенко, которая выиграла золото и в гонке на 15 км. Третье место заняла украинская лыжница Оксана Шишкова.

Лысова на трех Паралимпиадах завоевала уже 14 медалей, из них пять - золотых. В Пхёнчхане она уже победила в биатлонном спринте. Екатерина Мошковская (гид - Артем Норин) и Мария Галицына (ведущий - Максим Пирогов) выбыли из борьбы в полуфинале.

Первое золото Оксаны Мастерс

В классе "сидя" Марта Зайнуллина выиграла бронзовую медаль, уступив ставшей олимпийской чемпионкой Оксане Мастерс из США и немке Андреа Эскау. 28-летняя Мастерс - уроженка Хмельницкого Украинской ССР, которая родилась с серьезными врожденными дефектами в результате последствий радиационных излучений. В семь лет ее усыновила американка Гэй Мастерс, и после вынужденной ампутации обеих ног Оксана стала заниматься адаптивным спортом. Она стала призером как зимней, так и летней Паралимпиады - в 2012 году в Лондоне она выиграла бронзу в гребле, тогда как в 2016 году в Рио- де-Жанейро она выступала в велоспорте на колясках, но осталась без наград.

В Сочи Мастерс выиграла две медали в лыжных гонках, в Пхёнчхане на ее счету были бронза в лыжной гонке на 12 км и серебро в биатлонном спринте.

В финале в спринте в категории "сидя" также выступили россиянки Наталья Кочерова и Мария Иовлева, которые заняли пятое и шестое места. Акжана Абдикаримова и Надежда Федорова не сумели пройти квалификацию.

В мужском лыжном спорте российские спортсмены не получили допуск от Международного паралимпийского комитета (МПК). В категории "стоя" золото выиграл Александр Калядин из Казахстана, серебро у Ёсихиро Нитты из Японии, бронзу разделили Илкка Туомисто из Финляндии и канадец Марк Арендз. В категории "сидя" чемпионом стал американец Эндрю Суле, второе место у белоруса Дмитрия Лобана, третье - американца Дэниэла Кноссена.

В категории для спортсменов с нарушением зрения 12-кратным паралимпийским чемпионом стал 39-летний канадец Брайан Маккивер, который здесь уже выиграл в 20-километровой гонке. Серебряную медаль завоевал Зебастьян Модин из Швеции, бронза у норвежца Эйрика Бюэ.

Серебро Бугаева в гигантском слаломе

Горнолыжники в среду соревновались в гигантском слаломе, где серебряную медаль в категории "стоя" выиграл Алексей Бугаев. Накануне ему не было равных в комбинации, однако в гигантском слаломе 20-летний россиянин уступил швейцарцу Тео Гмюру, который здесь уже победил в скоростном спуске и супергиганте.

Третье место занял канадец Алексис Гимон. 15-й результат показал Александр Алябьев, 17-й - Алексей Микушин, 29-й - Сергей Александров.

В категории для слабовидящих спортсменов золотые медали в гигантском слаломе выиграл итальянец Джакомо Бертаньолли, который опередил словака Якуба Крако и ставшего третьим канадца Мака Марку. Валерий Редкозубов с ведущим Евгением Героевым показал шестой результат, Иван Францев (гид - Герман Аграновский) стал восьмым.

В классе "сидя" не оказалось равных норвежцу Йесперу Педерсену, серебро - у американца Тайлера Уокера, бронза - у поляка Игоря Сикорского.

У женщин в категории для слабовидящих четвертую золотую медаль Пхёнчхана завоевала Генриета Фаркашова из Словакии, серебро в этом виде выиграла британка Менна Фитцпатрик, бронзу - Мелисса Перрин из Австралии. Россиянка Александра Францева (гид - Семен Пляскин) показала 11-й результат.

В классе "стоя" третье золото Пхёнчхана завоевала француженка Мари Боше, которая четырежды победила на Играх в Сочи. Второе место заняла немка Андреа Ротфусс, третье - Молли Джепсен из Канады. Россиянка Мария Папулова показала седьмой результат, Анастасия Хорошева - 14-й.

В категории "сидя" первое место заняла Момока Мураока из Японии, серебро завоевала Линда ван Импелен из Нидерландов, бронзу - Клаудия Лёш из Австрии.

17 медалей нейтральных паралимпийцев

После пяти дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских паралимпийцев 17 медалей - шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовых. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе "стоя") и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды завоевали Анна Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс "стоя"), Марта Зайнуллина (класс "сидя") и Михалина Лысова, бронза - у Ирины Гуляевой (класс "сидя").

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Милениной также серебряная медаль, Лысовой - серебряная и бронзовая, Зайнуллиной - бронзовая. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс "стоя"), бронза - у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

Команда нейтральных паралимпийцев по керлингу на колясках во главе со скипом Константином Курохтиным потерпела в среду два поражения на групповом турнире - от соперников из Канады (4:5) и Китая (4:10). Китайская команде этот успех позволил за два тура до финиша предварительной стадии гарантировать себе место в полуфинале.

У российских керлингистов осталось четыре победы, они делят седьмое место со сборной Германии. У китайской сборной восемь побед, семь раз выиграли команды Канады и Южной Кореи, по пять побед у команд Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

Все участники полуфинала определятся после заключительных матчей в четверг, когда команда Курохтина сыграет с соперниками из Швейцарии и Швеции.

Завершатся Паралимпийские игры в Пхёнчхане 18 марта.