Курохтин: российским керлингистам будет непросто обыграть шведов на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная Швеции по керлингу является крепкой командой среднего уровня, и в заключительном матче предварительного этапа на Паралимпиаде россиянам важно подобрать правильную тактику. Таким мнением с ТАСС поделился скип команды Константин Курохтин.

В четверг россияне победили сборную Швейцарии со счетом 6:4. Команда Курохтина может рассчитывать на выход в стадию плей-офф в случае победы над командой Швеции в заключительном туре и поражения конкурентов.

"Сборная Швеции в последнее время выступала на среднем уровне, но последний сезон они провели неплохо, это крепкая команда. Мы играли с ними в Швейцарии, они нас тогда хорошо потрепали, выиграли у нас. Думаю, что мы сейчас подберем тактику, которая приведет нас к победе, если есть хоть малейший шанс, им надо воспользоваться. А уж если этот матч станет для нас на Играх последним, тем более обязаны выиграть", - сказал Курохтин.

Скип отметил уверенную победу команды над сборной Швейцарии. "Начали сегодня хорошо, но в середине немного провалились, перешли на тактику защиты, допустили несколько ошибок на сильных ударах, и инициатива перешла к сопернику. Вернулись к атакующей системе, и соперники стали ошибаться. Ребята были спокойны, диктовали ход игры и в итоге показали уверенную и убедительную концовку", - добавил Курохтин.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Южной Корее соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.