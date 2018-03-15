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Техкомитет РФС рекомендовал Александра Кержакова на пост тренера юношеской сборной России

Спорт
15 марта, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Утверждение кандидатуры является прерогативой исполкома РФС

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Александр Кержаков

Александр Кержаков

© Вячеслав Евдокимов/"ФК Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) рекомендовал Александра Кержакова на должность тренера юношеской сборной страны (игроки 2001 г. р.). Об этом ТАСС сообщил технический директор РФС Андрей Лексаков.

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"Технический комитет рекомендовал Александра Кержакова на пост старшего тренера сборной России для игроков 2001 года рождения", - сообщил Лексаков, отметив, что утверждение кандидатуры - прерогатива исполкома РФС.

Кержаков завершил карьеру футболиста летом прошлого года и был назначен на пост координатора юношеских команд "Зенита". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), "Зенита" (161) и сборной России (30). Футболист выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й, также он играл в составе московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании, участвовал в чемпионатах мира 2002 и 2014 годов и чемпионатах Европы 2004 и 2012 годов.

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