Техкомитет РФС рекомендовал Александра Кержакова на пост тренера юношеской сборной России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) рекомендовал Александра Кержакова на должность тренера юношеской сборной страны (игроки 2001 г. р.). Об этом ТАСС сообщил технический директор РФС Андрей Лексаков.

"Технический комитет рекомендовал Александра Кержакова на пост старшего тренера сборной России для игроков 2001 года рождения", - сообщил Лексаков, отметив, что утверждение кандидатуры - прерогатива исполкома РФС.

Кержаков завершил карьеру футболиста летом прошлого года и был назначен на пост координатора юношеских команд "Зенита". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), "Зенита" (161) и сборной России (30). Футболист выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й, также он играл в составе московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании, участвовал в чемпионатах мира 2002 и 2014 годов и чемпионатах Европы 2004 и 2012 годов.