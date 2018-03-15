"Локомотив" проведет сбор в Сочи во время перерыва в чемпионате России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" проведут краткосрочный учебно-тренировочный сбор в Сочи во время перерыва в чемпионате России. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В четверг "Локомотив" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл дома испанскому "Атлетико" со счетом 1:5. В первой встрече на своем поле "Атлетико" выиграл со счетом 3:0.

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 18 по 27 марта. Следующий матч чемпионата России "Локомотив" проведет 1 апреля против пермского "Амкара".

"В первую очередь нам нужно залечить свои раны после поражения от "Атлетико". После поедем в Сочи на краткосрочный тренировочный сбор", - сказал Семин.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает первое место, набрав 49 очков.