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"Локомотив" проведет сбор в Сочи во время перерыва в чемпионате России

Спорт
15 марта, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Следующий матч чемпионата России "Локомотив" проведет 1 апреля против пермского "Амкара"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" проведут краткосрочный учебно-тренировочный сбор в Сочи во время перерыва в чемпионате России. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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Игроки "Атлетико" Анхель Корреа и "Локомотива" Михаил Лысов (слева направо на первом плане)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Локомотив" проиграл "Атлетико" с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

В четверг "Локомотив" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл дома испанскому "Атлетико" со счетом 1:5. В первой встрече на своем поле "Атлетико" выиграл со счетом 3:0.

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 18 по 27 марта. Следующий матч чемпионата России "Локомотив" проведет 1 апреля против пермского "Амкара".

"В первую очередь нам нужно залечить свои раны после поражения от "Атлетико". После поедем в Сочи на краткосрочный тренировочный сбор", - сказал Семин.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает первое место, набрав 49 очков.

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