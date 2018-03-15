"Локомотив" проиграл "Атлетико" с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 1:5 уступил мадридскому "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве.
В составе гостей забитыми мячами отметились Анхель Корреа (16-я минута), Сауль (47), Фернандо Торрес (65, 70) и Антуан Гризманн (85). Единственный гол хозяев на счету Мацея Рыбуся (20).
На матче присутствовало 22 041 человек.
Эта встреча стала для "Локомотива" второй домашней игрой за всю историю выступления команды в еврокубках, проигранной с разницей в четыре и более мячей. Самое крупное домашнее поражение железнодорожники потерпели в матче 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96 от немецкой "Баварии" (0:5).
Первая встреча команд в Мадриде завершилась победой "Атлетико" со счетом 3:0. Испанский клуб 16 марта узнает своего соперника по следующему раунду турнира. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в Ньоне.