Задержанный в Шереметьево директор "Атлетико" смог пересечь границу РФ

ТАСС, 14 марта. Исполнительный директор испанского футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин, который из-за отсутствия паспорта был задержан в аэропорту Шереметьево, получил новый паспорт и смог выехать в отель. Об этом сообщает издание As.

Во вторник "Атлетико" прибыл в Москву на ответную игру 1/8 финала Лиги Европы с российским "Локомотивом". Вместе с командой прилетел и исполнительный директор клуба. При прохождении таможенного контроля Хиль Марин не смог найти свой паспорт, из-за чего провел ночь в гостинице, находящейся в транзитной зоне аэропорта.

Утром Хиль Марин получил новый паспорт, а на протяжении первой половины дня занимался вопросами, связанными с получением визы и возможностью въехать в страну. Отмечается, что он уже направился в отель.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" пройдет в четверг в Москве на стадионе "РЖД Арена". Встреча начнется в 19:00 мск. Первая игра команд завершилась крупной победой "Атлетико" со счетом 3:0.