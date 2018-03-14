Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержанный в Шереметьево директор "Атлетико" смог пересечь границу РФ

Спорт
14 марта, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

При прохождении таможенного контроля Хиль Марин не смог найти свой паспорт, из-за чего провел ночь в гостинице, находящейся в транзитной зоне аэропорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 марта. Исполнительный директор испанского футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин, который из-за отсутствия паспорта был задержан в аэропорту Шереметьево, получил новый паспорт и смог выехать в отель. Об этом сообщает издание As.

Смотрите также

Семин: футболист Гильерме не сможет сыграть против "Атлетико"

Миранчук: "Локомотив" не теряет надежды исправить положение в противостоянии с "Атлетико"

Тренер "Атлетико": Торрес имеет высокие шансы сыграть против "Локомотива"

Во вторник "Атлетико" прибыл в Москву на ответную игру 1/8 финала Лиги Европы с российским "Локомотивом". Вместе с командой прилетел и исполнительный директор клуба. При прохождении таможенного контроля Хиль Марин не смог найти свой паспорт, из-за чего провел ночь в гостинице, находящейся в транзитной зоне аэропорта.

Утром Хиль Марин получил новый паспорт, а на протяжении первой половины дня занимался вопросами, связанными с получением визы и возможностью въехать в страну. Отмечается, что он уже направился в отель.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" пройдет в четверг в Москве на стадионе "РЖД Арена". Встреча начнется в 19:00 мск. Первая игра команд завершилась крупной победой "Атлетико" со счетом 3:0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе
3
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Евросоюз планирует обновить визовую политику
6
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
7
Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама