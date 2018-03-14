Тренер "Атлетико": Торрес имеет высокие шансы сыграть против "Локомотива"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Атлетико" Фернандо Торрес имеет высокие шансы сыграть в матче Лиги Европы против российского "Локомотива". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер испанской команды Диего Симеоне.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Первый матч, проходивший на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде 8 марта, завершился победой хозяев со счетом 3:0. 33-летний Торрес сыграл против железнодорожников 16 минут, выйдя на замену на 75-й минуте. Всего нападающий провел за команду 31 игру в различных турнирах текущего сезона.

"У Торреса высокие шансы сыграть, как и всех, кто приехал на этот матч в Москву. Диего Коста сейчас восстанавливается", - сказал Симеоне.

"Мы посмотрим завтра, кто в каком состоянии будет, после чего определим состав. Меня всегда что-то волнует перед матчами, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед, плюс влияют снег и погода в целом", - отметил тренер.

Полузащитник испанской команды Габи отметил, что поле "РЖД-Арены" непривычно для игроков "Атлетико". "Сейчас потренировались и готовимся к матчу. Холодно не было, потому что мы родом оттуда, где тоже бывает холодно. Поле отличается от того, к которому мы привыкли в Испании, но ничего страшного - будем играть на таком", - сказал Габи.

"Думаю, сыграют все самые достойные, кого определит тренер. Я счастлив находиться в команде, у нас высокая конкуренция", - добавил футболист.