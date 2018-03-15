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Тренер: "Лейпциг" должен был больше забивать и раньше решать исход матча с "Зенитом"

Спорт
15 марта, 23:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

Ральф Хазенхюттль отметил, что форвард "Лепцига" Тимо Вернер был обязан реализовать пенальти

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Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" имел много моментов в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с российским "Зенитом" и должен был раньше решать исход двухматчевого противостояния. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер немецкой команды Ральф Хазенхюттль.

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Игроки "Зенита" Антон Заболотный (в центре) и "Лейпцига" Вилли Орбан (справа)
© Петр Ковалев/ТАСС

"Зенит" выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с "Лейпцигом"

"Лейпциг" в четверг на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 и по сумме двух встреч (первую игру "Лейпциг" выиграл со счетом 2:1) вышел в четвертьфинал турнира. Если бы немецкая команда забила российскому клубу еще один гол, то "Зениту" для выхода в следующую стадию нужно было бы забивать еще два мяча. При счете 1:1 петербуржцам было бы достаточно отличиться однажды, чтобы перевести игру в дополнительное время. На 82-й минуте футболист "Лейпцига" Тимо Вернер не реализовал 11-метровый.

"Очень горд и счастлив, что нам удалось пройти дальше, хотя это нужно было решать раньше - у нас было много моментов, но иногда напряжение включается больше, чем нужно. После хорошего начала мы перестали играть и облегчили задачу сопернику, который сравнял счет. В перерыве я объяснил игрокам, что так играть нельзя, после чего хорошо начали второй тайм и могли забивать еще - тот же пенальти Тимо Вернера, где он должен был решать исход встречи", - сказал Хазенхюттль.

На 8-й минуте травму получил нападающий "Зенита" Александр Кокорин, вместо него на поле вышел Антон Заболотный. "То, что главному тренеру "Зенита" Роберто Манчини сегодня пришлось быстро менять тактику после травмы Кокорина - это понятно, ведь вышел совсем другой нападающий - Заболотный. После этого "Зенит" играл при помощи дальних передач, мы это знали и противодействовали этому", - отметил тренер.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

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