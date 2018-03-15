"Зенит" выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с "Лейпцигом"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с немецким "Лейпцигом" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и выбыл из розыгрыша турнира. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей забитым мячом отметился Жан-Кевин Огюстен (22-я минута). За хозяев отличился Себастьян Дриусси (45). На 82-й минуте встречи голкипер "Зенита" Андрей Лунев отразил пенальти, который исполнял Тимо Вернер.

Первая встреча 1/8 финала завершилась победой "Лейпцига" со счетом 2:1.

Немецкий клуб узнает соперника по следующему раунду турнира 16 марта. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне.