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"Зенит" выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с "Лейпцигом"

Спорт
15 марта, 22:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

Ответный матч 1/8 финала турнира, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:1

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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с немецким "Лейпцигом" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и выбыл из розыгрыша турнира. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей забитым мячом отметился Жан-Кевин Огюстен (22-я минута). За хозяев отличился Себастьян Дриусси (45). На 82-й минуте встречи голкипер "Зенита" Андрей Лунев отразил пенальти, который исполнял Тимо Вернер.

Первая встреча 1/8 финала завершилась победой "Лейпцига" со счетом 2:1.

Немецкий клуб узнает соперника по следующему раунду турнира 16 марта. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне.

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