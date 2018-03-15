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Футболист "Зенита" Кокорин из-за повреждения покинул поле в начале матча с "Лейпцигом"

Спорт
15 марта, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Форвард покинул поле на 8-й минуте встречи при счете 0:0 с помощью медиков

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин был заменен из-за повреждения в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом".

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Кокорин покинул поле на 8-й минуте встречи при счете 0:0 с помощью медиков. Его заменил Антон Заболотный.

Ранее Кокорин, который с 10 мячами занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата России, был включен в состав сборной России для подготовки к ближайшим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции. Он является одним из основных кандидатов в национальную команду для участия в чемпионате мира 2018 года.

Один из кандидатов в сборную России, защитник "Спартака" Георгий Джикия получил разрыв крестообразной связки левого колена в товарищеском матче московского клуба 18 января. Позднее главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что выступление защитника на чемпионате мира под сомнением.

Также травмы получили еще три защитника сборной России Виктор Васин (разрыв крестообразных связок), чье участие в чемпионате мира под большим вопросом, Марио Фернандес (повреждение задней поверхности бедра) и Роман Нойштедтер (повреждение шеи).

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