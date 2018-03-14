Вратарь "Зенита" Лунев сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом"

ТАСС, 14 марта. Вратарь российского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев готов к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом". Об этом сообщил главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, слова которого приводит пресс-служба клуба.

26-летний Лунев получил повреждение на предматчевой разминке перед игрой 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги против "Ростова" (0:0), позднее ему был поставлен диагноз - ушиб стопы.

"Лунев готов к матчу, решение по Далеру Кузяеву мы примем в день матча", - сказал Манчини.

Ответная встреча между клубами пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы российский клуб уступил "Лейпцигу" со счетом 1:2.