Медали в биатлоне и сноуборде будут разыграны в пятницу на Паралимпийских играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Одиннадцать комплектов медалей в биатлоне и сноуборде будет разыграно в седьмой соревновательный день проходящих в Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Состоятся полуфинальные сессии соревнований по керлингу на колясках, куда команда скипа Константина Курохтина пробиться не сумела.

Биатлонные соревнования Паралимпиады завершатся в пятницу гонками на самые длинные дистанции - 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин в трех классах. У женщин в классе "стоя" в 06:00 мск на старт вновь выйдут Екатерина Румянцева и Анна Миленина, которые завоевали соответственно золото и серебро в двух предыдущих дисциплинах - в спринте и индивидуальной гонке на 10 км. Выступят в этом виде программы еще две россиянки - Юлия Михеева и Наталья Братюк, которая четыре года назад в гонке на 12,5 км выиграла бронзовую награду.

В классе слабовидящих в 08:40 стартует Михалина Лысова с ведущим Алексеем Ивановым. Одна из самых титулованных российских паралимпийцев в Пхёнчхане победила в биатлонном спринте, уступив украинке Оксане Шишковой на 10-километровой дистанции. В этом виде стартуют всего шесть спортсменок, конкуренцию Лысовой и Шишковой может составить Екатерина Мошковская с гидом Артемом Нориным.

В классе "сидя" (04:00) заявлены Акжана Абдикаримова, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева. На 10-километровой дистанции Зайнуллина и Гуляева выиграли серебро и бронзу соответственно, а главными фаворитами остаются американки Кендалл Гретч и Оксана Мастерс, а также немка Андреа Эскау.

В мужском биатлоне российские спортсмены до участия в Паралимпиаде допущены не были.

В сноуборде запланирован слалом

В сноуборде пройдут соревнования в слаломе, которые закроют паралимпийскую программу в этом виде, дебютировавшем в Пхёнчхане. Ранее определились чемпионы в борд-кроссе в трех категориях - SB-1 и SB-2 (спортсмены с ампутацией одной или двух ног), а также SB-UL (поражение верхних конечностей), в которой выступают лишь мужчины.

В классе для спортсменов с поражением верхних конечностей выступит российский паралимпиец Михаил Слинкин, который в сноуборд-кроссе показал 16-й результат. В категории SB-2 заявлены Владимир Игушкин и Александр Цыганков, в борд-кроссе они заняли 18-е и 20-е места соответственно.

В женском сноуборде российские паралимпийцы не представлены. В каждой категории запланированы три попытки (начало - 04:30), в зачет пойдет лучшая из них.

Полуфиналы в керлинге на колясках

В турнире смешанных команд по керлингу на колясках настала пора полуфиналов. В 09:35 мск путевки в финал разыграют сборные Китая и Канады, а также Южной Кореи и Норвегии. Российские керлингисты во главе со скипом Константином Курохтиным в полуфинал пробиться не сумели, заняв на предварительной стадии пятое место.

В следж-хоккее в пятницу состоятся матчи среди аутсайдеров. В 10:00 мск за седьмое место сыграют сборные Японии и Швеции, в 14:00 команды Норвегии и Чехии разыграют пятую строчку.

Российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом, на данный момент они завоевали 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе "стоя") и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды завоевали Анна Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс "стоя"), Марта Зайнуллина (класс "сидя") и Михалина Лысова, бронза - у Ирины Гуляевой (класс "сидя").

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Милениной также серебряная медаль, Лысовой - серебряная и бронзовая, Зайнуллиной - бронзовая. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс "стоя"), бронза - Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).