Команда Виктории Моисеевой стартует на чемпионате мира по керлингу

ТАСС, 17 марта. Чемпионат мира по керлингу среди женских команд стартует в субботу в канадском Норт-Бее (провинция Онтарио). Сборную России представит команда скипа Виктории Моисеевой, усиленная вице-чемпионкой мира прошлого года Анной Сидоровой.

В составе российской сборной, помимо Моисеевой и Сидоровой, которая в этой команде считается запасной, выступят участницы Олимпийских игр 2018 года Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. На предварительной стадии чемпионата мира сыграют 13 команд, которые 17-23 марта проведут однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выходят в полуфинал, еще четыре проведут дополнительные матчи за право сыграть в полуфинале. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, матч за третье место и финал - на 25 марта.

Сборная России начинает турнир в субботу матчами против команды Шотландии, 18 марта она сыграет с соперницами из США и Швейцарии, 19 марта - Италии и Китая, 20 марта - Японии, 21 марта - Чехии и Германии, 22 марта - Канады и Швеции, 23 марта - Южной Кореи и Дании.

На прошедших в феврале Играх в южнокорейском Пхёнчхане команда Моисеевой выступила в статусе олимпийских атлетов из России, заняв лишь девятое место. Моисеева и ее партнеры получили право выступить на Олимпиаде по итогам серии встреч с командой Анны Сидоровой, которая успешно представляла Россию на предыдущих чемпионатах мира, четырежды подряд завоевывая медали. В прошлом году в Пекине сборная России во главе со скипом Сидоровой впервые в истории отечественного керлинга завоевала серебряные награды.

Однако в ноябре команда Сидоровой неудачно выступила на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Галлене, заняв лишь пятое место, а затем проиграла и в матчах за олимпийскую лицензию Моисеевой.

Финалисты Олимпиады приехали на чемпионат мира

В первой половине марта сборная России во главе с тренером Сергеем Белановым провела тренировочный сбор недалеко от Торонто. По словам Беланова, команда готовилась одновременно на двух дорожках - чтобы основной состав и пополнившая сборную Сидорова могли привыкнуть друг к другу при выполнении игровых действий.

На чемпионате мира в Норт-Бее выступят чемпионы и финалисты Олимпиады в Пхёнчхане - команды Швеции (скип Анна Хассельборг) и Южной Кореи (Ким Ын Чжон), тогда как бронзовые олимпийские призеры из Японии будут представлены другой командой - во главе со скипом Тори Коаной.

В число фаворитов вновь входят керлингистки из Канады, хотя хозяева чемпионата мира также поменяли свой состав. Чемпионки мира 2017 года во главе с Рэйчел Хоман на Олимпиаде остались лишь шестыми, и в Норт-Бее выступит команда скипа Дженнифер Джонс, которая победила на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В состав команды Джонс вошла и Кейтлин Лоус, ставшая чемпионкой Пхёнчхана в дабл-миксте в паре с Джоном Моррисом.

Первый чемпионат мира по керлингу среди женских команд прошел в 1979 году в шотландском Перте, мужчины начали соревноваться 20 годами ранее. Год назад в Пекине сборная России впервые выиграла серебряные медали, ранее на ее счету были третьи места в 2014-16 годах.

16 раз чемпионом мира по керлингу среди женских команд становилась сборная Канады, которая год назад вернула себе титул спустя девять лет. Восемь раз побеждала команда Швеции, шесть - Швейцарии.

Мужской чемпионат мира по керлингу в нынешнем сезоне запланирован на 31 марта - 8 апреля в американском Лас-Вегасе с участием сборной России. 21-28 апреля в шведском Эстерсунде состоится чемпионат мира в дабл-миксте, где выступят Мария Комарова и Даниил Горячев.