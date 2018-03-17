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Колосков назвал своевременным решение использовать систему видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Спорт
17 марта, 16:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году

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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года по футболу в России является нужным и своевременным. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

Ранее ФИФА официально утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года в России.

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"Нельзя сомневаться в решении совета ФИФА по данному поводу, были проведены серьезные исследования, а само решение принималось футбольными экспертами. Также считаю его правильным, мы убедились в этом на Кубке конфедераций. Мне кажется, что это абсолютно верное, нужное и очень полезное для футбола решение", - считает Колосков.

"Конечно, есть вероятность, что из-за пауз во время видеопросмотров теряется динамика игры, но это можно решить только с помощью опыта. Как правило, это занимает минимальное количество времени. Для этого нужно, чтобы кабина для просмотра находилась недалеко от места событий, чтобы рефери мог оперативно общаться с наблюдателями, которые сидят в этой кабине. Главное, что это нужное, современное и своевременное для футбола решение", - сказал Колосков.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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