"Даллас" проиграл "Виннипегу" в матче НХЛ, Радулов отдал голевую передачу

ТАСС, 19 марта. "Даллас" уступил "Виннипегу" со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Далласа" Александр Радулов отдал голевую передачу, которая стала для него 38-й в сезоне.

В составе "Виннипега" шайбы забросили Патрик Лайне (20-я, 27-я минуты), Бен Чиаро (23) и Блэйк Уилер (59). У "Далласа" отличились Маттиас Янмарк (22) и Джейми Бенн (38). После игры лучшим хоккеистом встречи был признан Лайне, второй звездой стал защитник "Виннипега" Дастин Бафлин, третьей - Бенн.

31-летний российский форвард "Далласа" провел на площадке 21 минуту 3 секунды, нанес один бросок по воротам соперника, отдал результативную передачу и заработал две штрафные минуты за подножку. Всего на счету Радулова 63 очка (25 шайб + 38 передач) в 73 матчах. Текущий сезон уже стал самым результативным в карьере Радулова в НХЛ, ранее высшим его достижением было 58 набранных очков (26+32) в составе "Нэшвилла" в регулярном чемпионате сезона-2007/08.

Финский форвард "Виннипега" Лайне забросил 42-ю и 43-ю шайбу в нынешнем чемпионате и сравнялся с Александром Овечкиным из "Вашингтона" на первом месте в споре лучших снайперов лиги. Обоим потребовалось провести 72 матча в сезоне, чтобы забросить по 43 шайбы.

"Виннипег" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 96 очков в 72 матчах. "Даллас" занимает девятое место в таблице Запада, имея в активе 84 очка после 73 игр. В следующем матче в ночь на среду "Даллас" на выезде встретится с "Вашингтоном", "Виннипег" дома сыграет против "Лос-Анджелеса".

В параллельном матче "Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в овертайме со счетом 5:4. Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов отметился результативной передачей, набрав 29-е очко (20+9). Россиянин Владимир Тарасенко не принимал участия в матче в составе "Сент-Луиса" из-за травмы полученной накануне в домашней игре с "Нью-Йорк Рейнджерс".