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Куйвашев: содержание "Екатеринбург-Арены" после ЧМ будет не дороже, чем до реконструкции

Спорт
20 марта, 12:01 UTC+3

Губернатор Свердловской области отметил, что перед вторым тестовым матчем на "Екатеринбург-Арене" будет организована церемония открытия стадиона

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"Екатеринбург-Арена"

"Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Содержание Центрального стадиона Екатеринбурга, который на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года получил название "Екатеринбург-Арена", после турнира будет не дороже, чем до реконструкции. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Стадион "Екатеринбург-Арена"
© Донат Сорокин/ТАСС

Специалисты ФИФА довольны готовностью "Екатеринбург-Арены" к ЧМ-2018

"Совершенно точно он (стадион - прим. ТАСС) не будет дороже, чем стоило его содержание до реконструкции. Мы специально управляющую компанию просим делать замеры. Вся стоимость обслуживания будет определяться исходя из того, какие услуги будут задействованы здесь в ходе проведения игр, это будет все определяться по мере эксплуатации стадиона", - сказал глава региона, не уточнив стоимость содержания стадиона до реконструкции.

Куйвашев также отметил, что перед вторым тестовым матчем на "Екатеринбург-Арене" будет организована церемония открытия. "Первый тестовый матч пройдет без церемоний, нужно будет отладить все системы, чтобы и болельщикам, и футболистам было удобно. А уже 15 апреля, когда состоится второй тестовый матч "Урала" со "Спартаком", здесь будет небольшая церемония открытия, но я буду держать это в секрете", - пояснил губернатор Свердловской области.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году. Во время чемпионата мира арена будет вмещать 35 тыс. зрителей, после завершения турнира вместимость будет снижена до 23 тыс. человек. Стоимость реконструкции стадиона составила 12,7 млрд рублей.

Как ранее сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, временные трибуны, которые установлены на "Екатеринбург-Арене" к чемпионату мира, после проведения турнира могут быть перенесены в город Каменск-Уральский Свердловской области. Таким образом, город может получить стадион на 10-12 тыс. мест.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня). 0нвк/вл.

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