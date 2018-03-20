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Колобков: система Fan ID не будет использоваться во время Евро-2020 по футболу

Спорт
20 марта, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала

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Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Система паспорта болельщика (Fan ID) не будет использоваться во время чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Чемпионат пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.

"Питерский стадион готов, к нему понадобится только дополнительная инфраструктура, опыт проведения есть, нормативно мы укладываемся в сроки. Контрольная группа УЕФА приезжала на прошлой неделе, мы с ними все согласовываем. Fan ID не будет, но как что будет - этот вопрос еще остается", - сказал Колобков.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами матчей мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика использовался во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.

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