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Свыше 330 тысяч человек подали заявки на получение паспорта болельщика ЧМ-2018

Спорт
16 марта, 20:52 дата обновления: 16 марта, 21:04 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Среди стран лидируют США, Китай, Мексика, Колумбия и Аргентина

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Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

© Виталий Невар/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Более 330 тысяч человек подали заявления на получение паспорта болельщика (FAN ID) ЧМ-2018 по футболу в России. Об этом заявил ТАСС Андрей Романков, заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России, который провел в пятницу в Брюсселе презентацию "Паспорт болельщика ЧМ-2018" для местной общественности, СМИ и спортивных организаций.

"В настоящий момент подано более 330 тысяч заявлений на получение паспорта болельщика. Половина заявлений подана из-за рубежа. Среди стран лидируют США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина. За ними следуют Перу, Германия, Бразилия, Египет", - заявил он. Романков подчеркнул, что из одной только Бельгии с населением 11 млн человек "уже подано свыше тысячи заявлений".

В ходе презентации он подробно изложил информацию о порядке получения FAN ID, его преимуществах для зрителей, особенностях оформления и доставке этого документа за границу. По его словам, аналогичные презентации Министерство связи и массовых коммуникаций РФ провело на этой неделе в Германии (Мюнхене и Франкфурте), а также в Нидерландах (Роттердаме).

Паспорт болельщика - это нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу, это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами матчей мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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