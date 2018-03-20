Каземиро: московский холод не стал неожиданностью для игроков сборной Бразилии по футболу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Холодная погода в Москве не стала проблемой для игроков сборной Бразилии, потому что футболисты привыкли жить в Европе, где погода похожа на московскую. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник бразильской команды и мадридского "Реала" Каземиро.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". "В Москве холодно, но большинство игроков сборной живет в Европе, поэтому холод для нас не является чем-то необычным. Я заметил, что город живет насыщенной жизни, но какого-то духа футбола я пока не чувствую. Знаю, что россияне любят футбол, поэтому уверен, что мы прочувствуем это во время чемпионата мира", - сказал Каземиро.

Полузащитник отметил, что матч со сборной России важен перед чемпионатом мира, потому что на турнире бразильцев ждут соперники высокого уровня. "В составе сборной России я бы не стал выделять кого-то конкретно, но это сильная команда, футболисты здесь очень сильны духом и своим настроем", - рассказал футболист.

"Мы знаем, что сыграем на стадионе, где пройдет финал чемпионата мира, поэтому это шанс для нас загадать желание, чтобы вернуться сюда в будущем. Что касается мяча, сделанного для турнира, то для классного футболиста не важно, каким мячом играть, это не влияет на качество футбола", - добавил игрок.

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар пропустит три месяца из-за того, что получил в конце февраля травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

"Отсутствие Неймара повлияло бы на любую команду, ведь он великий игрок. Россияне будут играть дома, они влюблены в футбол, но у нас тоже есть сильные игроки. Мы приехали сюда прочувствовать атмосферу перед турниром летом", - заявил Каземиро.