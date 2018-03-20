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Коста: сборной Бразилии по футболу будет сложно заменить Неймара в матче с россиянами

Спорт
20 марта, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Полузащитник добавил, что не знает, какую точно травму получил игрок сборной Алекс Сандро

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Дуглас Коста

Дуглас Коста

© AP/Matthias Schrader

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Футболистам сборной Бразилии будет сложно заменить нападающего Неймара в товарищеском матче с командой России, но его отсутствие дает остальным игрокам шанс проявить себя. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник команды Дуглас Коста.

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар пропустит три месяца из-за травмы, полученной в конце февраля в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У игрока было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

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"В нашей команде много громких имен, но, конечно, нам будет сложно заменить Неймара. Не думаю, что его отсутствие скажется на подготовке к игре, наоборот, это шанс для нас проявить себя. Мы должны совместными усилиями сделать так, чтобы его отсутствие было незаметным. Нам нужно проявлять себя, чтобы в итоге попасть в состав сборной", - сказал Коста.

"Я рад, что знаком с [футболистами московского "Спартака"] Фернандо, Луисом Адриано. С Педро Рошей я не знаком, но знаю, что когда он выступал за "Гремио", был талантливым игроком", - рассказал футболист.

Также Коста добавил, что не знает, какую точно травму получил игрок сборной Алекс Сандро. "Алекс только сегодня сказал, что чувствует боль в ноге, возможно, это какая-то мышечная травма. Надеюсь, все будет хорошо", - заявил Коста.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники".

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