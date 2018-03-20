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Футболист Черышев восстановился после травм и готов сыграть с бразильцами

Спорт
20 марта, 13:26 дата обновления: 20 марта, 13:44 UTC+3 ХИМКИ область/ 20, марта. /ТАСС

Черышев не выступал за сборную России с 2015 года

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Денис Черышев

Денис Черышев

© Василий Пономарев/ТАСС, архив

ХИМКИ /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев чувствует себя хорошо и готов сыграть против команд Бразилии и Франции в товарищеских матчах. Об этом он рассказал журналистам.

Черышев из-за болезни пропустил воскресный матч "Вильярреала" против "Атлетико" (2:1) в чемпионате Испании. За сборную России в последний раз футболист выступал в ноябре 2015 года. Вечером понедельника Черышев прибыл в расположение национальной команды и во вторник провел первую тренировку.

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"После травмы чувствую себя хорошо, сегодня занимался со всеми, никаких проблем. Немножко уже тактически успел поработать, вливаюсь в коллектив, ребята приняли отлично, как и всегда. Я давно не приезжал в сборную и очень рад, что наконец снова приехал. Готов сыграть там, где скажет тренер, и приносить пользу", - сказал Черышев.

По словам Черышева, в испанских СМИ пишут про предстоящие матчи российской команды в марте в том плане, что это хорошая возможность проверить свои возможности. "Там очень хотят посмотреть на нашу команду, тем более после ничьей 3:3 (в контрольном матче в ноябре 2017 года сборные

России и Испании сыграли с таким счетом - прим. ТАСС)", - отметил Черышев.

У сборной Бразилии и без Неймара хватает отличных футболистов

Защитник казанского "Рубина" Владимир Гранат отметил, что подготовка к контрольным матчам проходит без проблем. "Подготовка идет полным ходом, тренировки набирают обороты, интенсивно готовимся, все хорошо. Пока не ощущается дополнительная нагрузка на игроков оборонительной линии - может, ближе к матчу будут такие моменты. Довольно привычно играть в три центральных защитника, не переживаю по этому поводу", - подчеркнул он.

"Настроение хорошее, мы ждем эти матчи, не каждому футболисту удается сыграть против лучших футболистов мира. Отсутствие Неймара хорошо для нас, но и без него в составе бразильцев много высококлассных футболистов", - добавил он.

Бразильский нападающий Неймар получил в конце февраля травму и выбыл на три месяца.

Сборная России продолжает подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта, Москва, "Лужники") и Франции (27 марта, "Санкт-Петербург").

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