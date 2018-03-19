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Черышев присоединится к сборной России по футболу в понедельник вечером

Спорт
19 марта, 11:36 дата обновления: 19 марта, 12:04 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Национальная команда в воскресенье начала подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии и Франции

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Денис Черышев

Денис Черышев

© EPA/Domenech Castello

ХИМКИ /Московская область/, 19 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Футболист испанского "Вильярреала" Денис Черышев присоединится к сборной России в понедельник вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

"Денис Черышев присоединится к национальной сборной в понедельник вечером", - сказали в пресс-службе.

"Вильярреал" проводил домашний матч чемпионата Испании в воскресенье вечером против "Атлетико" (2:1). Черышев пропустил встречу из-за болезни. В последний раз за сборную России футболист выступал в ноябре 2015 года.

Сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта, стадион "Лужники") и Франции (27 марта, стадион "Санкт-Петербург").

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Футболист Черышев присоединится к сборной России в понедельник

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