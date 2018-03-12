Черышев вошел в состав сборной России по футболу на игры с бразильцами и французами

ТАСС, 12 марта. Полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев включен в состав сборной России по футболу для подготовки к ближайшим контрольным матчам с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами - 27 марта на арене "Санкт-Петербург".
Всего в списке значатся 28 футболистов:
Отмечается, что в данном списке возможны изменения. Подготовку к матчам игроки под руководством главного тренера сборной Станислава Черчесова начнут 18 марта в подмосковном Новогорске.
Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Команда Станислава Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
В составе произошло несколько изменений по сравнению с последним на данный момент сбором команды - в ноябре, перед контрольными играми с аргентинцами (0:1) и испанцами (3:3). Он включает не 27, а 28 игроков. Включен в состав четвертый вратарь - Селихов.
Нет в составе центральных защитников Георгия Джикии из "Спартака" и Виктора Васина из ЦСКА, которые рискуют пропустить чемпионат мира из-за травм колена. Отсутствуют также правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, чье возвращение на поле после травмы ожидается в апреле, и нападающий
"Зенита" Дмитрий Полоз, который не имеет регулярной игровой практики в клубе.
Впервые с осени 2017 года в сборную вызван Семенов, вернулись в состав Самедов, который пропустил ноябрьский сбор из-за повреждения, и Гранат. Защитник "Рубин" был в заявке команды на октябрьские матчи с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1), но на поле не выходил, а в ноябре он вызван не был. Впервые при Черчесове за сборную может сыграть Черышев. Полузащитник "Вильярреала" был приглашен в сборную в августе перед неофициальной игрой национальной команды с московским "Динамо", но не смог приехать из-за травмы.