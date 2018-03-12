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Черышев вошел в состав сборной России по футболу на игры с бразильцами и французами

Спорт
12 марта, 14:02 дата обновления: 12 марта, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Встреча с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами - 27 марта на арене "Санкт-Петербург"

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Денис Черышев

Денис Черышев

© EPA-EFE/DOMENECH CASTELLO

ТАСС, 12 марта. Полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев включен в состав сборной России по футболу для подготовки к ближайшим контрольным матчам с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами - 27 марта на арене "Санкт-Петербург".

Всего в списке значатся 28 футболистов:

  • вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак");
  • защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат");
  • полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал"), Антон Швец ("Ахмат");
  • нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Отмечается, что в данном списке возможны изменения. Подготовку к матчам игроки под руководством главного тренера сборной Станислава Черчесова начнут 18 марта в подмосковном Новогорске.

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Команда Станислава Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Изменения по сравнению с ноябрем

В составе произошло несколько изменений по сравнению с последним на данный момент сбором команды - в ноябре, перед контрольными играми с аргентинцами (0:1) и испанцами (3:3). Он включает не 27, а 28 игроков. Включен в состав четвертый вратарь - Селихов.

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Нет в составе центральных защитников Георгия Джикии из "Спартака" и Виктора Васина из ЦСКА, которые рискуют пропустить чемпионат мира из-за травм колена. Отсутствуют также правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, чье возвращение на поле после травмы ожидается в апреле, и нападающий

"Зенита" Дмитрий Полоз, который не имеет регулярной игровой практики в клубе.

Впервые с осени 2017 года в сборную вызван Семенов, вернулись в состав Самедов, который пропустил ноябрьский сбор из-за повреждения, и Гранат. Защитник "Рубин" был в заявке команды на октябрьские матчи с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1), но на поле не выходил, а в ноябре он вызван не был. Впервые при Черчесове за сборную может сыграть Черышев. Полузащитник "Вильярреала" был приглашен в сборную в августе перед неофициальной игрой национальной команды с московским "Динамо", но не смог приехать из-за травмы.

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