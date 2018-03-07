Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры в сборной России по футболу

ТАСС, 7 марта. Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу. Об этом сообщается на официальной странице национальной команды в Twitter.

Василий и Алексей Березуцкий официально объявили о завершении карьеры в @TeamRussia. Братья, спасибо вам за всё! #вместемыкоманда pic.twitter.com/LW4RUd6jrP — Сборная России (@TeamRussia) March 7, 2018

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду.

"Василий и Алексей Березуцкие официально объявили о завершении карьеры в сборной России. Братья, спасибо вам за все", - говорится в сообщении.

Василий Березуцкий выступал в сборной России с 2003 года, провел за команду 101 матч и отметился пятью забитыми голами. На прошедшем в 2016 году чемпионате Европы он был капитаном национальной команды.

Алексей Березуцкий провел первый матч за сборную России 12 февраля 2003 года, в его активе 58 игр, в которых защитник не отметился забитыми мячами.

Братья-близнецы, которым летом исполнится 36 лет, в настоящее время выступают за ЦСКА.