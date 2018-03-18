Футболист Черышев присоединится к сборной России в понедельник

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев приедет в расположение сборной России в понедельник. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Мы на полчаса сдвинули сбор. Все приехали вовремя, кроме Черышева: у него еще игра, поэтому он присоединится к нам завтра", - сказал Черчесов.

В воскресенье "Вильярреал" примет мадридский "Атлетико" в матче чемпионата Испании.

Сборная России в воскресенье начала подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта, стадион "Лужники") и Франции (27 марта, стадион "Санкт- Петербург"). В учебно-тренировочном сборе примут участие 28 футболистов.