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Гол Черышева помог "Вильярреалу" обыграть "Леванте" в матче чемпионата Испании

Спорт
20 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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Денис Черышев

Денис Черышев

© EPA/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 20 января. "Вильярреал" одержал победу над "Леванте" со счетом 2:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Мануэль Тригерос (26-я минута, с пенальти) и россиянин Денис Черышев (50). У проигравших отличился Рохер Марти (90, с пенальти).

Для Черышева этот мяч стал первым в нынешнем сезоне чемпионата страны. Также он отличился в игре 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса".

В турнирной таблице "Вильярреал" занимает четвертое место, набрав 34 очка, "Леванте" с 18 очками идет 16-м.

В следующем туре "Вильярреал" примет "Реал Сосьедад", "Леванте" в гостях сыграет с "Депортиво". Обе встречи пройдут 27 января.

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